Borgmesterens tale til sankthans: Det bliver ikke, som det plejer

Allerød Nyt - 23. juni 2020 kl. 16:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Karsten Längerich (V), borgmester i Allerød Kommune

Kære alle.

Sankthans bliver ikke, som det plejer i Allerød. Hele foråret er ikke blevet, som det plejer, og sommerferien bliver nok også anderledes, end den plejer at være. Mange bliver hjemme og udforsker vores smukke Danmark.

Den store midsommerfest med det flotte store bål og midsommervisen, må vi være foruden grundet corona. Men mon ikke vi får fejret midsommerens komme alligevel - bare i mindre grupper. For Sankt Hans er en god tradition, og dem har vi brug for - måske endnu mere i denne ekstraordinære tid.

Sankthans har altid været en anledning til at markere og fejre vores gode fællesskaber i Allerød. Vi mødes både med vores nærmeste familier og venner og med den brede kreds af bekendte fra skolen, idrætsforening, nabolaget eller foreningslivet. Vores menneskelige behov for at mødes har nok aldrig været større - samtidig med at vi er i konstant dilemma om, hvad vi må, bør og kan.

De seneste tre måneder har nok været de mærkeligste i mit liv, og sikkert også for mange af jer, med større omvæltninger i vores hverdag. Forhåbentlig er vi ovre det værste og kan nu se mod lysere tider og en hverdag, der nærmer sig det normale. Hvad end det normale så end er?

Coronaen har været rigtig hård for nogle. Specielt dem som er ramt af sygdommen eller er pårørende. Det er også hårdt for de små erhvervsdrivende, der ikke ved, om deres butik eller virksomhed overlever, personer der er blevet ledige, de studenter og niende-klasses elever, som ikke har fået den afslutning på skoleforløbet, de havde set frem til eller ældre, der ikke har kunne få besøg af deres nærmeste.

Jeg ved ikke om det er meget trøst, men i Allerød er vi blevet ramt lidt mildere end andre steder. Vi har ikke haft udbrud af corona på plejecentre, vi har haft landets laveste stigninger i ledighed og generelt har smittetrykket i Allerød ligget i bund. Det kan vi bl.a. takke os selv og hinanden for. Vi har taget sygdommen yderst seriøst og taget vores forholdsregler - også når det har været svært og hårdt, som eksempel restriktionerne på besøg på plejehjemmene.

Jeg vil derfor sige særligt tak til alle jer, der har måtte arbejde for at holde hjulene i gang under nedlukningen, tak til alle jer, der har støttet vores lokale handelsliv og håndværkere i Allerød og tak til alle jer, der har udvist stort samfundssind og passet på jer selv og hinanden.

Jeg vil gerne slutte med et håb om, at vi til næste Sankt Hans igen kan glæde os over at mødes i store forsamlinger - børn og voksne - og fejre midsommeren og den dejlige sommertid, som vi har i vente.

Med dette ønsker jeg jer alle en god sankthans og en rigtig god sommer.