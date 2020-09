Borgmesteren opfordrer til at finde en løsning i sagen med Dæmpegaard. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Borgmesteren opfordrer til løsning

Allerød Nyt - 11. september 2020 kl. 09:45 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dæmpegaard I sagen om Dæmpegaard, der ligger idyllisk i Tokkekøb Hegn har borgmester Karsten Längerich (V) skrevet til miljøminister Lea Wermelin (S) med en klar opfordring til, at gården bevares.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Allerød Kommune.

Lea Wermelin har nu svaret Karsten Längerich, hvor hun oplyser, at bygningerne ikke er fredede, og dermed ikke opført som bevaringsværdige.

I pressemeddelelsen fremgår det også, at ministeren siger, at ejendommen er i så dårlig stand, at en fremtidig benyttelse vil kræve en betydelig investering.

Til det siger borgmester Karsten Längerich:

"Jeg opfordrer på det ypperste både ministeren og Naturstyrelsen til at finde løsning, så Dæmpegaard kan bevares. Gården har stor lokalhistorisk betydning for Allerød og masser af muligheder for benyttelse - til glæde og gavn for borgerne," erklærer han.

Afsøgt muligheder

Det fremgår af brevet, at Naturstyrelsen har afsøgt muligheder for at udleje Dæmpegård på vilkår, hvor en lejer mod en længerevarende kontrakt selv fik mulighed for at stå for istandsættelsen.

Der er imidlertid ikke fundet en løsning, hvorfor nedrivning desværre ikke kan udelukkes.

Ministeren har nu alligevel bedt Naturstyrelsen om at se på sagen endnu en gang.

I den forbindelse kan styrelsen også kontakte kommunen med henblik på at drøfte, om kommunen kan se løsninger på, hvordan man kan bevare bygningerne.

"Jeg ser frem til en dialog om mulighederne for bevaring, hvor vi også kan drøfte en hensigtsmæssig anvendelse af bygningerne," udtaler Karsten Längerich.