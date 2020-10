Se billedserie Karsten Längerich fremhæver Allerød Kommunes positive indpendling. Foto: Nikolai Linares / Byrd

Borgmesteren om Allerød Kommune: Virksomhederne vil gerne ligge her

Flere pendler ind end ud af Allerød Kommune, siger borgmesteer Karsten Längerich (V) om Allerød. Grønne omgivelser og adgang til arbejdskraft er et plus

Allerød Nyt - 05. oktober 2020

Der er to kommuner i Nordsjælland, hvor indpendlingen er større end udpendlingen: Hillerød og Allerød. Det hæfter borgmester Karsten Längerich (V) sig ved, når han skal beskrive sin kommune som erhvervskommune.

"Når jeg taler med virksomhederne, er de glade for at ligge i Allerød Kommune. De nævner de grønne omgivelser og adgang til arbejdskraften gennem vores borgere, der generelt har et højt uddannelsesniveau. Og virksomhederne er glade for infrastrukturen med offentlig transport, og at motorvejen er tæt på," siger han.

"Men der er også efterspørgsel på en udvidelse af motorvejen og et bedre busnet," siger han.

Borgmesteren sørger for at holde sig opdateret på erhvervsfronten og vurderer, at han besøger to af de lokale virksomheder i snit på en måned.

"Jeg sørger for at brede det ud, så jeg besøger alle former for virksomheder som håndværkere og detailhandel. Og så har vi også store, globale virksomheder som Niras, Weibel og Widex, og her den anden dag var jeg på besøg hos Gosh, der har deres hovedkontor i Allerød," siger borgmesteren.

"Vi ser, at virksomhederne i større og større grad efterspørger kontorplads. Sådan er udviklingen, men der er også stadig produktion i vores kommune. Her er møbelprodukton historisk vigtig for Allerød og en stor del af vores identitet," siger Karsten Längerich.

Kommunen har i området Farremosen også en del af de lidt mere kontroversielle virksomheder i miljøklasserne seks og syv

"Det var det daværende byråds pligt at udpege et område i vores kommune som en del af fingerplanen. De skal ligge et sted, og det er også arbejdspladser, men selvfølgelig skal det være inden for regler og love, at de driver deres virksomhed. Allerød er udpeget til at have et erhvervsområde som Farremosen. I Jylland vil kommunerne gerne have den type virksomheder liggende. Det er lidt anderledes her i hovedstadsområdet på grund af tætheden," siger Karsten Längerich, der selvfølgelig stadig håber på flere arbejdspladser til sin kommune.

"De erhvervsområder, vi har i dag i Allerød Kommune, er også de, vi kommer til at udvikle videre. Her skal byrådet selvfølgelig også tage højde for, at fremtiden kommer til at byde mere på kontorpladser og højteknologi. Det er den udvikling, vi ser," siger borgmesteren.