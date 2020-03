Borgmester takker de ansatte: "Jeg er dybt imponeret"

På meget kort tid har Allerød Kommune omstillet hele organisationen til den nye virkelighed. Mange medarbejdere arbejder hjemmefra under nogle anderledes private og arbejdsmæssige rammer, og andre medarbejdere opretholder driften af vitale samfundsfunktioner under nogle helt særlige vilkår. Der er ikke meget der er, som det plejer at være i Allerød Kommune.

Det konstaterer Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Borgmester Karsten Längerich påpeger, at "alle vores medarbejdere er udfordret af, at verden har forandret sig."

"Jeg er imponeret over, så hurtigt det er gået med at omstille sig til en ny virkelighed. Der er fortsat ting, som er svære. Flere lærere skal finde ud af, hvordan de fjernunderviser på bedst mulig vis. Vi skal også knække koden til, hvordan vi løser opgaver, som normalt kræver fysisk fremmøde eller kontakt. Og så er der en klar opgave med at finde ud af, hvem der har brug for hvad, og hvordan vi i det hele taget bedst muligt understøtter borgerne i Allerød Kommune," siger Karsten Längerich.

Det er særligt på sundheds- og ældreområdet, at corona-pandemien skaber ekstraordinære vilkår og opmærksomhedspunkter, da det er på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen, at de mest udsatte borgere er, anfører kommunen.

"Jeg vil gerne rette en stor tak til kommunens medarbejdere og en helt særlig tak til vores personale på sundheds- og ældreområdet. De er under voldsomt pres, og de klarer det bare super godt. Dagligdagen skal køre videre på bedst mulig vis, selvom der er helt særlige forholdsregler på plejecentre og i hjemmeplejen. Vi har rigtig mange medarbejdere, som virkelig kører på og leverer en helt fantastisk indsats, og det skal vi alle være rigtig glade og taknemmelige for," siger borgmesteren.

mik.