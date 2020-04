Planer om at nedlægge buslinje 55E har fået Allerøds borgmester Karsten Längerich til at henvende sig til Region Hovedstaden. Han frygter, at især uddannelsesinsitutioner og erhvervsliv vil lide, hvis linjen nedlægges. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester protesterer over planer om at nedlægge 55E: Det er ikke rimeligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester protesterer over planer om at nedlægge 55E: Det er ikke rimeligt

Et forslag fra Region Hovedstaden om at nedlægge linje 55E mellem blandt andet Furesø og Allerød kommuner vil få negativ betydning for gymnaiseelever og erhvervsliv, mener borgmester

Allerød Nyt - 08. april 2020 kl. 10:22 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

busstop Region Hovedstaden har planer om at nedlægge buslinje 55E, der blandt andet forbinder Farum og Allerød stationer. Det har nu fået Allerøds borgmester, Karsten Längerich, til at sende et brev til regionen, hvor han opfordrer til at genoverveje forslaget. Linjen benyttes blandt andet af gymnasieelever og forbinder desuden Ballerup, Furesø og Allerød, og borgmesteren kalder det i et læserbrev "skidt", hvis nedlæggelsen bliver realiseret.

Ruten har tidligere været finansieret kommunalt, men senere hen er 55E overgået til at være finansieret af Region Hovedstaden.

"Regionen har ved overdragelsen undladt at gøre ruten til en del af regionens strategiske busnet på trods af rutens store betydning for sammenhæng på tværs af S-togsfingrene Hillerød og Farum, koblingen til erhvervs- og uddannelsesinstitutioner i såvel Allerød, Farum og Ballerup. Et passagertab på 350.000 er et væsentligt passagertab i områder, hvor der ikke er de samme muligheder for kollektive alternativer som i tættere beboede områder," skriver Längerich blandt andet i læserbrevet.

Borgmesteren påpeger, at mange gymnasieelever fra Furesø Kommune tager til Allerød for at gå i gymnasium, ligesom mange gymnasieelever fra Allerød tager til Farum for at gå på Kruses Gymnasium. Ligeledes vil erhvervsområdet Lautrupparken i Ballerup også blive ramt, hvis man mister muligheden for at bruge kollektiv trafik til stedet, påpeger borgmesteren.

" Effekten ved at muligheden fjernes, kan vise sig at være større end passagertabet, da tabet af muligheden for at benytte linjen kan gøre erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner mindre attraktive. Dette er ikke vurderet i Regionens oplæg," skriver borgmesteren.