Borgmester opfordrer til at handle lokalt

"Der er ingen tvivl om, at erhvervslivet lider under den nuværende situation."

Det slår Allerøds borgmester, Karsten Längerich, fast.

"Vi kan også gøre noget som borgere i Allerød for vores lokale handelsliv. Derfor vil jeg opfordre alle til at handle lokalt og dermed støtte vores butikker så meget, vi kan," lyder det fra borgmesteren.

Når det gælder kulturlivet og hele oplevelsesindustrien konstaterer Allerød Kommune i en pressemeddelelse, at den også er stærkt påvirket af situationen.

'Derfor har Allerød Kommune rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening (KL) for at få nogle anbefalinger til håndtering af situationen i forhold til egnsteater, biograf og aftenskoler. KL har svaret, at de er opmærksomme på problemstillingen, og de overvejer en udmelding fra KL med anbefalinger,' hedder det.

Allerød Kommune har indført en ordning, hvor leverandører nu selv sætte den betalingsfrist på, de ønsker i den aktuelle situation. Og kommunen oplyser, at man fortsat holder 'et stort fokus på at løse byggesager hurtigt', ligesom man 'selvfølgelig fortsat står til rådighed i forhold til spørgsmål og rådgivning, så byggeprojekter understøttes.'