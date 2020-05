"Det næste bliver så økonomiaftalen om kommunernes økonomi, og den er også vigtig - vi har stadig store udfordringer," siger Allerøds borgmester, Karsten Längerich. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om udligningsreform: Meget bedre situation for Allerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester om udligningsreform: Meget bedre situation for Allerød

Der var udsigt til, at Allerød Kommune skulle have betalt omkring 21 mio. kr. mere i udligning - nu bliver beløbet på 2,1 mio. kr.

Allerød Nyt - 05. maj 2020 kl. 13:30 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg er rigtigt glad for resultatet, det er meget bedre end udkastet, og Allerøds økonomi står stærkere nu."

Læs også: Flere penge til pædagogisk personale

Sådan siger Allerøds borgmester, Karsten Längerich, om den nye udligningsreform, som tirsdag blev præsenteret af regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet.

Ifølge det tidligere udkast til reform stod Allerød Kommune til at skulle betale omkring 21 mio. kr. mere i udligning. Nu bliver beløbet i stedet på 2,1 mio. kr. Og Karsten Längerich ser det sådan, at det nærmest går i nul for kommunen som følge af, at finansieringstilskuddet - der blandt andet gives på baggrund af forhold vedrørende kommunernes likviditet - er gjort permanent.

"Tilskuddet er for Allerøds vedkommende på syv mio. kr., og vi har altid budgetteret med halvdelen, så i min bog går vi samlet nærmest i nul," siger borgmesteren og fortsætter:

"Vi skal stadig finde besparelser hvert år i størrelsesordenen 10 mio. kr., men det er jo unægteligt også noget helt andet end at skulle finde 31 mio. kr."

"En bred aftale" Karsten Längerich havde gerne set, at flere borgerlige partier havde været med i aftalen om ny udligningsreform, men han glæder sig samtidig over, at det blev en bred aftale.

"Det er vigtigt, at vi har fået en bred aftale med partier, der er blå og røde og som står stærkt i by og på land. Tilmed har V og S aftalt, at reformen ikke ændres før et valg," siger Allerøds borgmester og fortsætter:

"Det er tydeligt, at de nordsjællandske kommuner har fået fordele i den endelige reform i forhold til udkastet, og en sådan forbedring har stået højt på Venstres ønskeseddel."

"Kommunernes økonomi ligger mere fast nu, mange skævheder er væk. Nu er demografien vægtet som et kriterie, der får større rolle, så det tilgodeser kommuner, der er gode til at få ledige i job og har sunde ældre, mens man er gået væk fra at vægte sociale kriterier højt."

"Det næste bliver så økonomiaftalen om kommunernes økonomi, og den er også vigtig - vi har stadig store udfordringer, eksempelvis på områder som udgifter til ældre på sygehuse. Jeg tror ikke på, at økonomiaftalen går den modsatte vej end udligningsreformen, men omvendt bliver det heller ikke en gavebod," siger Karsten Längerich.

relaterede artikler

God trivsel i Allerøds folkeskoler 03. maj 2020 kl. 09:15

Tror på forlængelse af venstresvingbane på Kongevejen 02. maj 2020 kl. 08:45