"Jeg har svært ved at se den faglige logik i, hvilke kommuner der skal modtage og bidrage," siger Allerøds borgmester, Karsten Längerich. Foto: Michael Braunstein

Borgmester om udligningsreform: "Det ligner et politisk oplæg"

Allerøds borgmester er skuffet over regeringens udspil - og frustreret over, at han ikke kan få den præcise konsekvens for Allerød at vide

Allerød Nyt - 30. januar 2020 kl. 13:43 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Regeringens forslag til udligningsreform rammer Nordsjælland hårdt. Der er udsigt til, at skatterne kommer til at stige og at velfærden bliver forringet. Og så ligner det meget et politisk oplæg, hvor regeringen tilgodeser socialdemokratiske kommuner, mens borgerlige kommuner skal betale - med få undtagelser i vores område." Sådan siger Allerøds borgmester, Karsten Längerich, efter regeringens udmeldinger om reformen på et pressemøde torsdag. Her oplyste indenrigsminister Astrid Krag (S), at regeringen "af respekt for forhandlingerne" først vil sige tallene til Folketingets partier og senere til kommunerne og offentligheden.

"Svært ved at se den faglige logik" "Der er mange mærkelige tilgange til sagen fra regeringens side, og én af dem er, at vi ikke kan få de konkrete tal på bordet for, hvad reformen betyder for den enkelte kommune," siger Karsten Längerich og fortsætter: "Jeg har svært ved at se den faglige logik i, hvilke kommuner der skal modtage og bidrage. Greve, Høje Taastrup og Frederikssund skal betale, selvom de har store udfordringer, mens Fredensborg, Ballerup og Gladsaxe skal modtage en masse penge. Det er ubegribeligt for mig, og jeg kan ikke se en rød tråd i det." Ifølge regeringens oplæg skal Allerød 'bidrage moderat'. "Hvad betyder det? Det ligner et rigtigt dårligt oplæg, der slet ikke retter op på det tidligere udspil på området - tværtimod - og jeg kan ikke forestille mig, at det her forslag kan få en lang levetid." "Det ser ud til, at kommuner med sund aldring for de ældre og høj beskæftigelse skal straffes - det burde være omvendt. Jeg er skuffet over oplægget, specielt at det ser så politisk funderet ud," siger Karsten Längerich. I 2019 betalte Allerød Kommuner over 300 mio. kr. i udligning.

