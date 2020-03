"Jeg håber, at Erik Lund vil være ansvarlig og hjælpe med at anvise disse besparelser på det kommende møde i økonomiudvalget, som budgettet har skabt, og ikke bare slå op i banen," siger borgmester Karsten Längerich.

Borgmester om budget-kritik: "Problemet er at skattestigning bliver brugt"

"Allerød Kommune har den samme budgetstyring i dag som tidligere. Problemet er blandt andet, at der i efteråret blev vedtaget et økonomisk budget med skattestigninger, hvor det årlige provenue på 9 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022 bliver brugt. I stedet burde man have lagt en stor del af provenuet i kassen, da vi alle vidste, at der ikke ville være råd til at bruge pengene."

Sådan siger borgmester Karsten Längerich, V, i en kommentar til kritik fra Erik Lund, K.