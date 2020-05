Längerich er glad for, at buslinje 55E bliver bevaret som myldretidsbus. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Borgmester efter redning af 55E: Jeg er glad

Allerød Nyt - 06. maj 2020 kl. 12:10 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

bus Regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet at bevare linje 55E, der går til Allerød Kommune via blandt andet Farum og Værløse og derfor er en vigtig nerve for gymnasieelever til Allerød Gymnasium.

Og beslutningen vækker glæde hos Allerødborgmester Karsten Längerich, skriver han i en mail.

"Det har været specielt vigtigt for Allerød Gymnasium og eleverne at linjen kunne fortsætte morgen og eftermiddag. Jeg er glad for, at regionsrådet har valgt at prioritere linjen og håber også, at de kan finde de sidste midler, så den fortsætter hele dagen," skriver borgmesteren og sender ros til sine byrådskolleger.

"Hele Allerøds byråd har været aktive i denne sag, og de har påvirket hver deres grupper i regionsrådet. Jeg har selv haft en meget tæt kontakt med Anne Ehrenreich (V, red.), som virkelig har kæmpet hårdt for regions busser og linje 55E. Det skal hun have stor tak for."

