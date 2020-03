"Jeg opfordrer alle til at tænke sig om en ekstra gang, inden I mødes. Lige nu handler det om at stoppe risikoen for smitte. Derfor har vi indført en række foranstaltninger, som kræver en ændret adfærd for os alle," siger borgmester Karsten Längerich.

Borgmester: "Vi er nødsaget til at handle nu"

"Det er en alvorlig situation, Danmark er kommet i, og vi er derfor nødsaget til at handle nu. Vi har alle både et personligt og fælles ansvar for at beskytte vores svageste medborgere og forebygge spredning. Den bedste omsorg lige nu er at minimere alle fysiske møder og udvise forståelse og omtanke for hinanden."

Sådan lyder det fra borgmester Karsten Längerich efter udmeldingen 11. marts fra statsminister Mette Frederiksen om de nye foranstaltninger for at begrænse og forsinke smitten af coranavirus.

Mange af foranstaltningerne griber ind i også Allerød Kommunes drift: Alle kommunens skoler og dagtilbud lukker ned fra mandag 16. marts.

Der etableres nødpasning til børn i helt særlige situationer, for eksempel børn af medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet, redningsfolk og politi samt private virksomheder, hvor forældre ikke kan arbejde hjemmefra, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Her oplyses det videre, at den foreløbige udmelding er, at der fra på mandag etableres nødpasning i Pilelunden, Ravnsholtklyngen, Langkæret og Blommehaven. Alle forældre vil fredag modtage præcis og endelig udmelding.