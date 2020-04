"Meget er og vil blive påvirket af corona-pandemien, ikke mindst økonomien i Danmark. Mange spørgsmål rejser sig og usikkerheden er stor. Men den særlige identitet og ånd i Allerød kommer også til udtryk under krisen: Vi ser et særligt sammenhold, også nu, vi er gode til at passe på hinanden," siger borgmester Karsten Längerich.

Borgmester: Allerød er et ufatteligt stærkt lokalsamfund

"Som Allerød-borgere bor vi i et af de mest velfungende samfund, der findes - og det skal vi blive ved med at bygge videre på," siger Karsten Längerich i jubilæums-interview

"Allerød er et ufatteligt stærkt lokalsamfund. Det er klart, at corona-krisen rejser mange spørgsmål og udløser usikkerhed, men også her under krisen ser vi den særlige Allerød-identitet komme til udtryk: Vi er tæt på hinanden og har et stærkt sammenhold, som det også står nedfældet i kommunens vision."

Borgmester Karsten Längerich er en travl mand netop nu, som følge af corona-krisen og alle dens konsekvenser, men han vil gerne hylde Allerød Kommune i anledning af kommunens 50 års fødselsdag 1. april.

Efter Karsten Längerichs mening har man i Europa de bedste samfundsmodeller i verden.

"Allerbedst i Europa er samfundene i Skandinavien, og Danmarks samfundsmodel er den bedste i Norden. Når vi så ser på Danmark, er det ikke til at komme udenom, at Allerød er et af de bedste steder at bo: Her har vi et af de mest velfungerende kollektive samfund, der findes. Her har flest det godt: Vi har lavest ledighed, færrest sociale problemer og højeste levealder - ja, vi er i top på mange parametre," siger borgmesteren og fortsætter:

"Det betyder ikke, at alt er perfekt. Det kan stadig gøres bedre. Og det er da også dét, der er ambitionen: At vi skal blive ved med at bygge videre og forbedre."