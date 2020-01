Borgerne var kritiske over for lys og højder

"Nu siger I, at I vil bygge så højt her i Allerød også. Jeg er bange for, at I ødelægger vores bymidte, hvis I gør det," sagde en anden borger.

"Brug for mindre boliger"

Mødet var bygget sådan op, at formændene for henholdsvis teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget, børne- og skoleudvalget, kultur- og idrætsudvalget og sundheds-, velfærds og beskæftigelsesudvalget var til stede ved mødet med en håndfuld af de menige udvalgsmedlemmer.

Og førstnævntes formand, Miki Dam Larsen (S), var en populær mand at stille spørgsmål til undervejs på mødet. Han svarede også på det med det 20 meter høje byggeri:

"Jeg tror ikke bare selv, at vi skal tillade en vis højde. Det er også det råd, vi får fra fagfolk, at det er en god idé at give lov til at bygge i højden. Det gør også, at en bygherre kan gøre et nybyggeri mere rentabelt, og det åbner også for, at vi kan få flere mindre boliger, som vi har et stort behov for i Allerød," sagde Miki Dam Larsen, der også henviste til, at byggeriet i 20 meters højde kommer til at ligge, hvor terrænet skråner.

"Derfor vil det ikke blive oplevet som værende 20 meter højt," sagde han.

Der var også spørgsmål til lyset på fodgængerovergangen ved stationen, der var for mangelfuldt, mente en borger. Her mente Miki Dam Larsen, at lyset kunne bruges til at "nudge" en bestemt adfærd.

Et andet spørgsmål gik igen på boligplanerne for Allerød Kommune, og en borger ville vide, "hvorfor I (politikerne, red.) absolut vil al den vækst".

Til det svarede borgmester Karsten Längerich (V), at det var et legitimt synspunkt at have, men at diskussionen som sådan ikke var partipolitisk, men at politikerne og udvalgsformændene var med på mødet for at repræsentere det samlede byråd.