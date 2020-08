Borgermøde om budgetoplæg

"Jeg tror og håber på, at vi kan lægge et budget for næste år, hvor vi effektiviserer os ud af en stor del af de udfordringer, vi har. Det vil sige, at besparelserne på borgerservicen holdes på et minimalt niveau, og at der måske endda bliver mulighed for at fokusere på at udvikle servicen til borgerne - inden for de nuværende rammer. Det skal vi nu til at forhandle om blandt byrådets partier, hvor jeg også forventer, at klimatiltag bliver et vigtigt forhandlingsemne," erklærer borgmesteren.