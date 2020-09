Borgerligt valgforbund i kommunen

"Ved kommunalvalget i 2021, vil vi samle de borgerlige stemmer, og dette er første skridt i dette arbejde. Vi ønsker at bruge tiden fra nu, og op til næste kommunalvalg til at styrke og udvikle et borgerligt samarbejde, som kan holde lang tid ud i fremtiden," udtaler Jørgen Johansen (C) på vegne af de fire partier.