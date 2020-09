Borgere protestede over højt byggeri i Lynge: Vi har haft søvnløse nætter

Utilfreds med højde

Naboerne, hvoraf mange havde boet mere end 20 år i nærheden af Langkæret og Hillerødvej, udtrykte stærk utilfredshed med, at Allerød Kommune har planer om højt byggeri.

"Hvis I havde holdt boligerne på halvanden etage, og der kun havde været 26 af dem, ville I intet have hørt," sagde en af deltagerne og henviste til et tidligere forslag, der placerede et lavere antal boliger på grunden og i mindre højde.

"Det byggeri er så grænseoverskridende for os, der bor der i forvejen," sagde en anden.

"Når jeg kigger ud af mine vinduer, vil jeg gerne se noget himmel og ikke en eller anden mur," sagde en tredje.

Torbjørn Barfod har - som også har stået i et læserbrev i Allerød Nyt - mistænkt, at der skal være flere boliger på grunden, så der kan betales mere for rensningen af forureningen. En repræsentant fra Hillerød Boligselskab, der skal stå for byggeriet, fortalte på mødet, at der ikke er nogen pris aftalt med ejeren af grunden endnu.

Miki Dam Larsen fortalte, at der heller ikke ligger klart, hvor forurenet grunden er. Forureningen er dog ikke så alvorlig, at Region Hovedstaden vil rense den, fortalte han.

"Der er ikke udsigt til, at det vil ske. Og vi har i kommunen simpelthen ikke lovhjemmel til at tvinge ejeren til at rense grunden. I byrådet vil vi gerne have boliger på den grund, og hvis forureningen får lov til at ligge der, så kan den også brede sig," sagde udvalgsformanden blandt andet og sagde også, at boligerne indgår i en større plan for, hvor der skal bygges og hvilke slags boliger, kommunen skal have i fremtiden.