Allerød udnævnes i ny analyse til at være i top 10 på listen over kommuner, hvor boligbehovet vil stige mest de næste 25 år. Arkivfoto

Boligbehov frem til 2045: Allerød i top 10

Der bliver fortsat rig mulighed for at investere i nye boligprojekter de næste 25 år. Ifølge en ny analyse fra Spar Nord, der blandt andet tager udgangspunkt i den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik, er der nemlig på tværs af landet behov for yderligere 240.000 boliger frem mod 2045, såfremt forholdet mellem antallet af beboere og antallet af boliger i de forskellige kommuner skal forblive det samme som i dag.

Foruden storbyer som København og Aarhus har særligt en række jyske vækstområder og ikke mindst forstadskommunerne til København udsigt til stor befolkningstilvækst, viser analysen.

På top 10-listen over kommuner med den største procentuelle stigning i boligbehovet fra 2019-2045 er Allerød placeret på 7. pladsen. I Allerød er det øgede boligbehov opgjort til 2001 boliger, svarende til 18,72 procents ændring i boligbehovet.

"Vi kommer generelt til at se en stor befolkningstilvækst i de byer, der ligger i pendlerafstand til landets større byer. Det hænger blandt andet sammen med, at boligpriserne i de største byer efterhånden er så høje, at den gennemsnitlige danskers indkomst ikke rækker til ret mange kvadratmeter. Mange job vil dog forsat centreres i de store byer, og derfor vælger flere at flytte til forstadskommunerne, hvor kvadratmeterpriserne er betydeligt lavere," siger cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm.

mik.