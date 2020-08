Send til din ven. X Artiklen: Børnene skal forsikres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnene skal forsikres

Allerød Nyt - 14. august 2020 kl. 20:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommerferien er overstået for en uge siden for de flestes vedkommende, og det er igen blevet tid til at pakke skoletasken og smøre madpakken.

Man skal også huske at tjekke børnenes forsikring, fordi langt de fleste børn kommer til skade i forbindelse med leg i skolen eller i hjemmet, viser nye tal fra Topdanmark.

Skader i forbindelse med leg og fald-/snubleskader er klart de to hyppigste årsager til ulykker hos børn, fremgår det af en pressemeddelelse.

Skader i forbindelse med sport indtager tredjepladsen. Det viser en ny opgørelse fra Topdanmark.

Hvad end frikvarteret byder på boldspil, rutsjebaner eller fangeleg, her hvor de danske skoleelever er vendt tilbage skolen efter sommerferien, er det en god ide at have styr på podernes forsikring inden første skoledag.

"Langt de fleste børn kommer til skade, når de leger. De slår sig på kammeraterne, når de leger sammen eller snubler over bolden eller vandgeværet, som ligger og flyder på jorden", udtaler Andreas Grønbæk, chef for personskade i Topdanmark.

Fald- og snubleskader Den nyeste statistik fra Topdanmark viser, at fald-/snubleskader og skader i forbindelse med leg er klart de to hyppigste årsager til ulykker hos børn, og de to ting hænger ofte sammen, når det går galt.

Skader i forbindelse med sport indtager tredjepladsen - med fodbold som den sportsgren, hvor flest kommer til skade.

Hvis skaden er sket En børneulykkesforsikring sikrer barnet døgnet rundt både ved transport til og fra skole og ved leg på skolen eller sport i fritiden.

Det betyder eksempelvis, at forsikringen dækker et par nye briller, hvis barnets briller går i stykker under leg eller ved tandskader, hvis barnet får mén som voksen, efter de er stoppet i skoletandplejen.

"Børn er ikke, som nogen tror, dækket på forældrenes ulykkesforsikring. Barnet skal have sin egen forsikring. Uden den kan det risikere at blive en dyr affære, hvis brillerne eller en fortand tager skade under leg," udtaler Andreas Grønbæk, chef for personskade i Topdanmark.

Selvom ulykken skulle ske på skolens område, er det ikke skolen, som har ansvaret.

Siden 2012 har skoler og daginstitutioner kun været ansvarlige for at forsikre ulykker, som sker, hvis inventaret er misligholdt, eller hvis de ansatte ikke overholder deres tilsynspligt.

Derfor skal barnet have sin egen forsikring.