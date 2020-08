Den landsdækkende kampagne "Børn på vej" blev sat i gang den 10. august. PR foto

Børn transporterer sig selv på vej

Allerød Nyt - 11. august 2020 kl. 15:15 Af Peer Rasmussen

Her, hvor skolerne er åbnet igen efter sommerferien, vil politikontroller og en landsdækkende kampagne fra Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og 95 kommuner minde trafikanterne om at sænke farten og være ekstra opmærksomme på de mange børn, der færdes på vejene.

En ny undersøgelse viser, at en stor del af børnene går eller cykler på egen hånd, fremgår det af en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er gennemført af Epinion på vegne af Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden blandt 369 forældre med børn i alderen fem-12 år.

I undersøgelsen blev stillet følgende spørgsmål: Transporterer dit barn oftest sig selv til skole (dvs. uden følge af en voksen)?

Fem-niårige: 30 procent siger ja.

10-12-årige: 72 procent siger ja.

Alle: 45 procent siger ja.

"Det er vigtigt, at vi alle viser ekstra hensyn til børnene, da børn kan reagere impulsivt, når de færdes på vejene. Børn kan have svært ved at vurdere, om de kan nå at krydse vejen, hvis bilerne kører for stærkt. Så sænk farten, drop mobilen bag rattet og hold øje med børnene. Ikke kun lige foran skolen, men på alle veje," udtaler Petrea Overgaard Busck, konsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Politiet holder øje I en undersøgelse tidligere i år svarede 18 procent af de adspurgte bilister, at de var kommet til at køre for stærkt på en skolevej op til flere gange inden for de seneste tre måneder.

For at få flere til at respektere fartgrænserne på skolevejene gennemfører Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og 95 kommuner fra mandag den 10. august og måneden ud den landsdækkende kampagne "Børn på vej".

Med plakater på skolevejene opfordres trafikanterne til at holde øje med børnene og vise hensyn.

Som opbakning til kampagnen gennemfører politikredsene også fartkontroller på skolevejene fra den 10.-28. august.

"Gennem årene er det heldigvis lykkes at begrænse antallet af børn, der kommer til skade i trafikken, fordi mange trafikanter viser hensyn, og fordi flere og flere børn har lært, hvordan de passer på sig selv. Hvis den udvikling skal fortsætte, er det vigtigt, at endnu flere sænker farten og viser hensyn til børnene, og at der fortsat er fokus på, at børnene lærer at færdes sikkert i trafikken," udtaler René Højer, programchef i TrygFonden.