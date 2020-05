Der er blandt andet en såkaldt slangevinde, der efter Erik Lunds mening bør opsættes i Blovstrød Svømmehal. Det konservative byrådsmedlem viser her, hvordan en slangevinde ophængt i Borgerportalen ser ud. En slangevinde er en særlig vandslange, der hænger i et slangeskab og er koblet direkte til vandforsyningen. Foto: Michael Braunstein

Bølgerne gik højt i debat om Blovstrød Svømmehal

Byrådet sendte i februar sagen til teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget, hvor der 31. marts var flertal for at henlægge den. Martin H. Wolffbrandt, K, stemte imod og begærede sagen i byrådet.

I byrådet 30. april støttede den konservative byrådsgruppe Erik Lunds forslag, mens Venstres Lone Hansen undlod at stemme. Resten af byrådet besluttede at henlægge sagen.

I byrådet sagde Martin H. Wolffbrandt, at sagen for de konservative er simpel.

"Vi har udvidet Blovstrød Svømmehal med et Dryland. Ved arrangementer kommer der flere mennesker, end der gjorde før. Det skal brandsikkerheden selvfølgelig matche. Det er overraskende, det ikke blev opdateret, da man lavede Dryland. Det var der desværre ikke flertal for i udvalget. Derfor måtte jeg selvfølgelig sende sagen i byrådet."

Erik Lund fandt, at det var "ufatteligt, at vi ikke er blevet enige om det her."

"Vi har høj brandsikkerhed i alle kommunale bygninger, lige undtagen i Blovstrød Svømmehal. Det er tåbeligt, man ikke vil ofre under 100.000 kr. på at løse det, primært til en slangevinde. Nye døre er lavet, men en slangevinde er blevet glemt," sagde Erik Lund og fortsatte:

Lone Hansen, V, erklærede, at hun ville undlade at stemme.

"Jeg undlader, fordi jeg er enig med Erik Lund. Jeg forstår ikke, at det her ikke er rettet op," sagde hun.

"Det er bekymrende, hvis det fremstår sådan, at det er farligt at opholde i Blovstrød Svømmehal, for det er det ikke - det er sikkert. En tidligere borgmester bør vide, hvilke følger det kan have, at han udtaler sig sådan - det er uansvarligt," sagde han.