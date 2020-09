Se billedserie Det var en stolt formand, Dorte Bagger, som bød velkommen til Blovstrød esport. Foto: Peer Rasmussen

Blovstrød e-sport kom godt i gang

Allerød Nyt - 11. september 2020
Af Peer Rasmussen

Det var nogle spændte spillere, og nogle endnu mere spændte bestyrelsesmedlemmer af Blovstrød esport, der mandag den 7. september kunne tage det nye e-sportslokale i brug på førstesalen af Blovstrød Hallen.

Særlig spændt og stolt var formanden for den nye forening, Dorte Bagger, der sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer har lagt mange timer i at få den nye forening op at stå.

"Idéen til at stifte foreningen kom for et år tilbage. Jeg har to drenge, som begge er glade for at spille på computeren. Faktisk sagde min yngste søn, at det eneste han ville gå til var e-sport. Der var ikke den mulighed her i Blovstrød, så jeg satte en høring op, hvor jeg spurgte, om der var nogen, som ville være med til at stable en e-sport forening på benene," fortæller hun.

"Ved høringen kom der egentlig ikke nok til at komme videre, men jeg fortsatte processen. Jeg fik kontakt med DGI, og så er det sådan, at Blovstrød er et lille samfund, hvor vi kender hinanden på kryds og tværs. Det gjorde så, at vi blev fem personer i en styregruppe, som kunne sætte gang i den næste fase i etablering af en egentlig forening," uddyber Dorte Bagge.

Masser af benarbejde

Da først styregruppen var etableret holdt man en masse møder, og en af de første opgaver var at få skaffet nogle instruktører.

"Instruktørerne er efterfølgende blevet uddannet i DGI regi og vi fik lavet brochurer, talte med forældre og vores netværk. Der blev gjort en masse benarbejde, fordi der også skulle styr på en masse i forhold til det administrative. I forhold til det administrative med banker, nemid og så videre, har coronaen jo heller ikke gjort det lettere. Nu er vi i mål med foreningen og har i dag første træningsdag, hvor fem spillere er mødt op," fortæller Dorte Bagger.

"I dag er jeg simpelthen så utrolig glad og stolt over, at vi endelig kan byde velkommen. Selvom det har været en langsommelig proces, føler jeg, at foreningen har haft medvind på cykelstien. Folk har været utrolig gode til at give en hjælpende hånd. Vi har mærket en stor opbakning til vores forening blandt de andre lokale foreninger og hovedbestyrelsen i Blovstrød IF. Faktisk har vi aftalt med blandt andet håndboldafdelingen, at vi skal lave noget fysisk opvarming sammen. Vi har det sådan, at e-sport ikke kun skal være at sidde foran en computer. Man skal også være fysisk aktiv. Så kan vi da håbe på, at nogle af vore e-sport spillere også vælger at melde sig ind håndboldafdelingen," siger hun.

Glade drenge

Ved den første træning i den nye e-sport lokale var der mødt fem spændte drenge op.

"Jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg spiller ret meget derhjemme, men det er da fedt, at jeg nu også kan gøre det her," sagde 11-årige Elliot Geertsen Weihrauch fra Blovstrød.

Også 11-årige Noa Anders Lindhart var spændt på at komme i gang:

"Det er dejligt at komme herop i klubben og deltage i e-sport. Jeg spiller også en del derhjemme, men det er også meget rart være sammen med andre om e-sport," sagde han.

Blovstrød esport tilbyder træning til unge mellem otte og 17 år fra mandag til torsdag fra klokken 16.30 til 21.

Fredage mellem klokken 19 og 22.30 er der træning for spillere over 18 år, som selv tilrettelægger træningen.