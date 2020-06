Blovstrød Svømmehal åbnes hurtigst muligt for træning for elitesvømmere, har et stort byrådsflertal besluttet. Foto: Mads Fabricius

Send til din ven. X Artiklen: Blovstrød Svømmehal åbnes for elitesvømmere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blovstrød Svømmehal åbnes for elitesvømmere

Sagen udløste debat i Allerød Byråd, hvor fire stemte imod

Allerød Nyt - 01. juni 2020 kl. 11:20 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blovstrød Svømmehal åbnes hurtigst muligt for de elitesvømmere i Sigma Swim Allerød, Sigma Swim Birkerød samt i Sigma Swim Allerøds samarbejdsklubber, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 593 af 10/05/2020. Sigma Swim Allerød afholder udgifterne til rengøring. Allerød Kommune sørger for åbning og drift af bassin.

Læs også: Seks partier bag stor aftale om bymidten i Lillerød

Sådan lød beslutningen, som et stort flertal i Allerød Byråd stemte igennem på byrådets møde 28. maj.

Det skete dog ikke uden debat, og Nikolaj Rachdi Bührmann og Anders Damm-Frydenberg (begge SF), Rasmus Keis Neebek (Enhedslisten) og Erling Petersen (Blovstrødlisten) stemte imod. SF og Blovstrødlisten fik følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: 'Vi ønsker forslag 1'. 'Forslag 1' går ud på at henvise svømmeklubben til Gladsaxe og/eller Herlev Kommunes tilbud om at træne i Blaagaards Svømmehal og/eller Herlev Badet indtil en egentlig genåbning af svømmehallerne.

"Det er for meget af det gode" Sigma Swim Allerød har med henvisning til åbningen af professionel idræt henvendt sig til kommunen for at få genåbnet Blovstrød Svømmehal til elitetræning.

"Det er stort set udgiftsneutralt for kommunen," oplyste Merete Them Kjølholm, Radikale, der dog ikke kunne sætte et beløb på den kommunale udgift til blandt andet at hæve vandtemperaturen to grader.

Nikolaj Rachdi Bührmann konstaterede, at det handlede om træning for fire svømmere fra Sigma og to fra andre kommuner.

"For dét kan vi altså ikke åbne et kommunalt anlæg. Det er for meget af det gode, især når der er mulighed for træning andre steder," sagde han.

Erling Petersen kunne heller ikke forstå det:

"Der er lukket alle steder, og så skal vi pludselig lave en specialordning. Andre idrætsudøvere kan ikke engang få adgang til toiletterne på de kommunale anlæg. Om 14 dage vil der formentlig ikke være nogen problemer med det her forslag, men nu og her bør vi henvise svømmerne til andre haller."

"Ikke en tilfældig svømmeklub" Lone Hansen, Venstre, anførte, at "det kan godt være, der kun er tale om seks elitesvømmere lige nu, men om kort tid bliver der forhåbentlig åbnet op for flere."

"Og det her er jo altså nærmest omkostningsfrit for kommunen," sagde hun.

Erik Lund, Konservative, påpegede, at Sigma ikke er en tilfældig svømmeklub:

"Det er Danmarks største og bedste. I tre måneder har vi nu sparet mange penge på at holde svømmehallen lukket, så økonomisk kan det ikke være et problem. Det er meget vigtigt, at vi som hjemkommune for Sigma imødekommer klubben nu - andre kommuner med elitesvømmere har allerede åbnet op."

Axel Nielsen, Konservative, mente, at "Nikolaj Bührmann er altid er negativ, når det er eliten, det handler om."

"Støt nu op om vores fantastiske elitesvømmere, Nikolaj - det er som om elite er et fy-ord."

Bührmann svarede: "Jeg har intet problem med eliten - men vi taler altså om at åbne op for fire mennesker."