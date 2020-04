Blovstrød Skole er i fuld gang med at gøre klar til at modtage de elever, der skal starte igen i den gradvise genåbning. Arkivfoto Foto: Mads Fabricius

Blovstrød Skole er klar til at åbne igen

Kommunikation og overblik er vigtigt i genåbningen, siger skoleleder Anna Recinella

Som så mange andre steder i landet er både personale, forældre og børn på Blovstrød Skole ved at forholde sig til en genåbning af deres skole. Det bliver en hverdag, der bliver meget anderledes end før corona-epidemien, siger skoleder Anna Recinella i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune. Anna Recinella understreger vigtigheden af kommunikation og overblik. "Det har været en meget travl tid med mange helt nye opgaver. Læringskurven har været stejl, og opgaverne har været komplekse. Opgaverne har handlet om helt nye områder, som vi normalt ikke skal indtænke som det vigtigste såsom retningslinjer for hygiejne," siger hun og fortsætter: "Der er en stor kommunikationsopgave i en tid, hvor alt ikke er, som det plejer at være. Den opgave har vi løst i et tæt og godt samarbejde med de andre skoler og selvfølgelig med forvaltningen. Det er en kæmpestor opgave, og den kræver meget tid. Det er vigtigt, at have et stort overblik og at arbejde tæt sammen om opgaven." Kommunikationsindsatsen har ikke været forgæves, da skolederen og skolen har oplevet stor ros for deres måde at kommunikere på - både fra skolens egne medarbejdere og fra forældrene - konstaterer kommunen.

Mini-SFO børn allerede startet Mini-SFO børnene, som er skolens nye børn, der starter i 0. klasse efter sommerferien, er de første børn, der er blevet budt velkommen. Det skete torsdag, og skolen er i fuld gang med at gøre klar til de andre elever, der starter i den gradvise åbning af skolen. "Vi har en køreplan, og alle på skolen arbejder på at være klar, når eleverne kommer i den kommende uge," siger Anna Recinella og fortsætter: "Når børnene møder ind, bliver det til en meget anderledes hverdag. De kommer i mindre hold, der er adskilt, meget af dagen vil være udenfor og så vil eleverne være i mindre legegrupper. Eleverne skal være fordelt ud over hele skolen – og så vil vi have et stort fokus på hygiejne og håndvask." Anna Recinella understreger dog, at det store fokus på hygiejne og forholdsregler ikke skal være på bekostning af gode skoledage: "Vi vil sørge for at stemningen er god, og at der selvfølgelig er plads til at lave fejl for børnene. Det kan ikke undgås, at der vil blive lavet fejl."

Fokus på lokale løsninger Skolebestyrelsen på Blovstrød Skole har gennem hele forløbet haft en tæt dialog med medarbejderne på skolen og haft stort fokus på at finde en løsning, der passer til deres skole. "Vi har haft ekstraordinære Skype-møder, hvor vi har fokuseret på løsningen på vores egen skole og på de reaktioner, vi har modtaget. Og så har vi haft opmærksomhed på medarbejderne, hvad vi som forældre kan hjælpe med og på den fremadrettede kommunikation," siger Mia Finnemann Schultz, som er skolebestyrelsesformand. Skolebestyrelsen bakker op om løsningen med at starte med Mini-SFO’en, for at give de allernyeste børn på skolen en god start. "I vores bestyrelse anser vi det for meget fornuftigt at tage genåbningen i trin, så de nye, gode vaner kan komme under huden og eventuelt justeres. I Blovstrød har vi mange af de mindste børn, der presser på i dagtilbuddene, så det er nødvendigt med en god start for de allernyeste børn på skolen," siger Mia Finnemann Schultz og fortsætter: "Vi ser trygt frem til, at skolens mange døre er åbne for de yngste klasser fra mandag. Vi synes der er spændende muligheder med små hold, udeskole og meget andet, selvom det alt sammen er fremkaldt af en alvorlig krisesituation. Jeg har selv en dreng i 6. klasse, og jeg synes det er rørende at høre hans lærere tage imod, når han tjekker ind i klassens undervisning på Google-Meet (app til videomøder, red.) hver morgen præcist klokken 8.45. Jeg har tålmodighed til, at første runde kommer på plads, inden vi tager den næste."

