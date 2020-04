'Vi ønsker, at de ældre på plejecentrene skal have en værdifuld tid der, uanset om det er en dag, en uge, en måned, et år eller flere år. Vi mener derfor, at der skal findes hurtige muligheder for at plejehjemsbeboere kan få besøg, enten i deres lejlighed (med alle de forudsætninger der kan være der), eller udenfor med afstand,' lyder det fra Blovstrød Listen. Temafoto

Blovstrød Listen ønsker muligheder for besøg på plejecentre

'Der skal findes hurtige muligheder for at plejehjemsbeboere kan få besøg,' skriver listen på sin hjemmeside

'Det er vigtigt for de ældre at føle livskvalitet og at kunne nyde solen, vinden, naturen. Blovstrød Listen mener naturligvis, at man i disse tider skal passe godt på alle og tage de sikkerhedsregler man kan, både når det handler om børn, unge og ældre. I forhold til de ældre på plejehjemmene har vi dog nogle holdninger, der også handler om livskvalitet,' skriver listen og fortsætter:

'Der skal findes hurtige muligheder'

'Vi ønsker, at de ældre på plejecentrene skal have en værdifuld tid der, uanset om det er en dag, en uge, en måned, et år eller flere år. Vi mener derfor, at der skal findes hurtige muligheder for at plejehjemsbeboere kan få besøg, enten i deres lejlighed (med alle de forudsætninger der kan være der), eller udenfor med afstand,' lyder det fra Blovstrød Listen, der fortsætter:

'Besøg fra pårørende kan være medvirkende til at holde sproget oppe, holde erindringen frisk, beholde en muskelmasse (hvis der fx må gås en tur), holde humøret oppe.'

'Vi ved i dag, at der opleves problemer med: Sproget falder, tristhed, forladthed, ked-af-det-hed, ensomhedsfølelse, at der soves mere, kedsomhed, vægttab hos nogle beboere. Desuden ved vi at ægtefæller til beboere føler sig kørt af sporet, oplever sorg, oplever frustration, og desuden føler at den tid de i kærlighed har brugt for at opretholde humør, fysik, sprog og glæde hos beboeren, er tabt på gulvet. Deres sidste tid med en beboer er også meget værdifuld.'