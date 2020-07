Se billedserie ?Der er mange, der stadig holder sig fra at spise inden i restauranten, fordi de er bange. Vi har vel 60-70 procent af omsætningen sammenlignet med før corona,? forklarer David Frøkjær.

Blovstrød Kro: Vi er stadig mærket af corona

Kroens direktør, David Frøkjær, vurderer, at omsætningen er falde med mellem 20-30 procent sammenlignet med før corona

Allerød Nyt - 20. juli 2020 kl. 10:48 Af Kristina Pihl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er knap to måneder siden, at den 257 år gamle Blovstrød Kro på Kongevejen mellem Birkerød og Allerød igen kunne byde kunderne inden for, efter to måneders corona-nedlukning. Men selvom restauranten nu igen kan servere traditionelle danske retter, er der et stykke vej til, at omsætningen igen er på niveau med før conrona-nedlukningen.

"Der er mange, der stadig holder sig fra at spise inden i restauranten, fordi de er bange for at blive smittet. Vi har vel 60-70 procent af omsætningen sammenlignet med før corona," fortæller David Frøkjær, der hjælper datteren, Sandra Frøkjær, med at drive kroen.

På grund af corona-restriktioner har restauranterne også måtte afive omkring 30 procent af deres siddepladser, så den gamle kro i dag kan rumme omkring 200 siddende gæster.

Succes med take away Efter genåbningen har kroens ledelse ladet sig inspirere at fastfood-kæder som McDonald's og introduceret en drive in. På bagsiden af den gamle krobygning kan kunderne nu køre op til en luge og hente deres mad - helt uden at skulle ind i restauranten.

"Vi kan mærke, at take away vokser mere og mere, og der er flere, der gerne vil være hjemme og spise. Jeg tror, folk under corona har fundet ud af, at det er meget rart at kunne spise hjemme," forklarer David Frøkjær.

Den nye drive in er knap to måneder gammel, og det har krævet lidt tilvænning for både kunder og personale.

"Folk skal lige lære det at kende, så vi har ladet det udvikle sig stille og roligt. Personalet skal også lige vænne sig til, at der nu skal udleveres mad flere steder i restauranten," lyder det fra David Frøkjær, der vurderer, at 20 procent af kroens salg i dag kommer fra take away.

Tid til refleksion Da statsminister Mette Frederiksen (S) i marts lukkede landet ned, måtte Blovstrød Kro, ligesom landets øvrige spisesteder, vinke farvel til kunderne fra den ene dag til den anden. Kroens dagligdag blev pludselig vendt op og ned, og det åbnede nye muligheder.

"Vi havde lige pludselig to måneder til at sidde og tænke det hele igennem og finde ud af, hvad vi gør rigtigt, og hvad gør vi forkert. Det er ting, som man normalt ikke har tid til i kampens hede," forklarer David Frøkjær,

Den ekstra tid til refleksion betød, at kroen besluttede at ansatte nye, udlærte kokke for at højne kvaliteten af maden, ligesom de byggede nyt køkken og fik malet hele restauranten. David Frøkjær og kroens øvrige ledelse har derfor formået af vende nedlukningen til noget positivt:

"Det har selvfølgelig været super ærgerligt, at vi var tvunget til at lukke, men så fik vi i stedet tid til at gøre alle de ting færdige, som vi ellers ville have haft svært ved at lave, hvis vi havde holdt åbent."