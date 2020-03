Blovstrød Kirke markerer påsken på egen YouTube-kanal

I påskeugen er Blovstrød Kirke aktiv på kirkens egen YouTube-kanal: Her kan man se en række gudstjenester, herunder en særlig musikgudstjeneste Langfredag.

'Dette års påskeuge bliver ikke som den plejer. Ugen, hvor familier og venner plejer at ses til påskefrokoster og anden festivitas, er med myndighedernes forbud blevet aflyst. I en situation, hvor folk er isoleret fra hinanden, byder Blovstrød Kirke indenfor på kirkens egen YouTube-kanal Blovstrød Kirke,' skriver kirken i en pressemeddelelse, der fortsætter:

'Her kan man i påskeugen opleve highlights fra den kristne påske. Således kan man se gudstjenester Palmesøndag (5/4), Langfredag (10/4) og Påskedag (12/4) ved sognepræsterne Mathias Harding og Kristine Krarup Ravn.

"Det er en på mange måder bizar situation, at vi som kirke ikke kan mødes netop i påsken. Påsken er kirkens største højtid, hvor vi først og fremmest mindes, at Guds søn – og dermed Gud selv – døde på korset, for derefter at overvinde døden ved sin opstandelse påskedag. Påsken er her til lands blevet fejret i over 1.000 år, men i år bliver altså en undtagelse. Derfor glæder det mig usigeligt, at Blovstrød Kirkes menighedsråd har indvilliget i at gøre vores YouTube-gudstjenester ekstra festlige – og ekstra flot filmet - i påskeugen," siger Mathias Harding.

Blovstrød Kirkes YouTube-kanal sender bl.a. en særlig musikgudstjeneste Langfredag. Her opføres værket 'Stabat Mater' ved sopran Philippa Cold, mezzosopran Stina Schmidt og Blovstrød kirkes egen organist, Christine Raft.

mik.