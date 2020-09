Blomsterfest og jubilæum: Krukkerne holder fejring på M.D. Madsensvej

"Vi havde 25 års jubilæum i maj, og vi havde drømt om at lave et rabalder af et arrangement dengang. På grund af corona, fadede det ud. Det her arrangement er søsat, fordi vi gerne vil lave lidt ekstra ud af jubilæet i, og til byen. Vi kalder de tre dage "Et Eventyr i Allerød med Emma og Krukkerne", fordi blomster er et eventyr at arbejde med og fordi det har været et eventyr for os gennem 25 år. Det vil vi gerne vise byen ved at lave andet end buketter. I arrangementet har vi taget udgangspunkt i statuen Emma, som sidder lige her uden for butikken," fortæller Karna Lønne.