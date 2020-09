Se billedserie Birgitte Eriksen og Evita, som er en belgisk hyrdehund af racen Malinois, bruger megen tid i Missing People. Foto: Peer Rasmussen

Birgittes hund hjælper i eftersøgninger: Missing People er vigtig for mig

Birgitte Eriksen og hunden Evita hjælper pårørende

26. september 2020

Siden 2018 har Birgitte Eriksen, der bor i Uggeløse, været med i organisationen Missing People, hvor hun og hunden Evita, som er en belgisk hyrdehund af racen Malinois, hjælper politiet med at søge efter forsvundne personer.

"En af grundene til, at jeg kom med i Missing People, er at jeg har haft Malinois hunde gennem mange år. Jeg har tidligere blandt andet trænet agility og lydighed og så begyndte jeg på eftersøgning, altså at finde forsvundne personer med Evita, som er fire år og som jeg har haft siden hun var hvalp. Vi begyndte med at søge efter levende mennesker, og det syntes Evita var en fest," fortæller Birgitte Eriksen.

"Så blev jeg involveret i Missing People, for dér kunne man bruge en hund, som kunne søge efter levende mennesker og bruge det til at hjælpe de pårørende. Det syntes jeg var et fantastisk koncept, og derfor meldte jeg Evita og jeg selv ind og begyndte som hundefører," tilføjer hun.

Efter to prøvecertificeringer og en endelig certificering med to dele, hvor Evita blandt andet på en halv time skulle finde en person på 40.000 kvadratmeter, blev hun optaget i Missing People.

Indsatsleder

Efter den endelige certificering, uddannede Birgitte Eriksen også Evita til at finde lig, fordi hun syntes det var spændende og fordi der jo kunne være brug for det i Missing People.

Birgitte Eriksen har involveret sig kraftigt i Missing People. Hun er kommet i bestyrelsen, og er også blevet indsatsleder.

"At være indsatsleder betyder, at det er mig, som står for søgningen af den enkelte person. Det foregår sådan, at de pårørende til en savnet person ringer til Missing People. Politiet er selvfølgelig i gang, men man vil gerne have ekstra hjælp. Jeg som indsatsleder ringer så til politiet og forhører mig om, hvad de tænker og hvor de mener, at vi kan være behjælpelig med at lede. Vi leder i de områder, som politiet anviser. Det er hele tiden mig, som har kontakten med politiet, og så koordinerer vi indsatsen," beretter Birgitte Eriksen.

"Jeg og nogle andre er i gang med at oparbejde en gruppe her på Sjælland, for vi kan godt bruge flere til dette arbejde. Det er dog sådan i organisationen, at vi hjælper hinanden på kryds og tværs, så jyder kommer gerne til Sjælland og hjælper med at finde forsvundne personer og vice versa. I Missing People har vi også andre enheder end hunde, nemlig ATV'er, droner og heste, som vi også kan bruge til eftersøgningerne. Missing People er vigtig for mig," fortæller Birgitte Eriksen.

Stor tilfredsstillelse

Via deres engagement i Missing People var det Birgitte Eriksen og Evita, der fandt plejehjemsbeboeren Ejner fra Vejby død i en ret dyb grøft, tæt på det plejehjem, hvor han boede.

"Vi havde jo søgt i mange dage efter Ejnar, inden Evita fandt ham. Jeg blev kontaktet af vores vagthavende sent den 8. august, fordi de pårørende havde kontaktet os og bedt om vores hjælp. Vi tog ude at lede den 9. august første gang. Der var faktisk 70 ude at lede på det tidspunkt. Vi ledte yderligere tre dage. Det var lørdag den 15. august, at vi fik lov til at søge i området tæt ved plejehjemmet, hvor Evita altså fandt Ejnar om aftenen efter, at vi havde fået et tip," beretter Birgitte Eriksen.

"For mig er det en stor tilfredsstillelse at gøre noget for andre. Ejnars pårørende var meget bekymrede for ham og var i en svær situation. Uvisheden er jo den værste faktor. Derfor var det også godt for mig, at Evita fandt ham, for nu kunne de pårørende få vished, og de kunne komme videre med deres liv," uddyber hun.

Lighund

Birgitte Eriksen er nu i gang med at træne Evita som lighund, hvor hunden kan finde lig, som ligger i vand.

Det sker enten ved at svømme efter det, eller ved at hunden sidder i en båd sammen med Birgitte Eriksen.

"Paradoksalt nok er lighunde er ikke noget vi har så meget af i Danmark, så det håber jeg på, at Evita kan blive. Hvornår hun er færdig med den del af "uddannelsen", ved jeg ikke. Uanset hvad, så træner jeg Evita hver dag, for de færdigheder, hun allerede har skal jo holdes ved lige," erklærer Birgitte Eriksen.

Arbejdet i Missing People er helt frivilligt, og Birgitte Eriksen får end ikke dækket sine udgifter, når hun eksempelvis kører til Jylland.

Birgitte Eriksen er uddannet oboist og organist og lever af at undervise på musikskoler.