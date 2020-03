Natten til onsdag har politiet stoppet to bilister og sigtet dem for at køre bil i påvirket tilstand. Temafoto

Bilister stoppet: Sigtet for at køre bil i påvirket tilstand

Mistanke om spirituskørsel og kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer

I to tilfælde har Nordsjællands Politi stoppet bilister indenfor Allerød Kommunes grænser og sigtet dem for at køre bil i påvirket tilstand.

En 33-årig mand fra Allerød blev klokken 00.55 natten til onsdag standset og sigtet for spirituskørsel, da han kom kørende ad Kongevejen. Manden blev taget med på hospitalet for at få taget en blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige promille.

På Prins Valdemars Allé blev en 22-årig mand fra Allerød standset, da han kom kørende klokken 02.20. Den 22-årige havde ikke noget gyldigt kørekort og mistænkes for at være påvirket af cannabis, oplyser politiet.

Den 22-årige blev sigtet for kørsel uden førerret samt kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer. Han blev taget med på hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, der skal fastlægge hans påvirkelsesgrad, står der i politiets døgnrapport.

mik.