Under lukkeperioden vil det ikke være muligt at aflevere eller låne materialer. Biblioteket har lige nu 28.000 udlånte materialer hjemme i folks stuer, og derfor vil der ikke være kapacitet til at modtage materialerne i lukkeperioden.

Bibliotekerne i Lillerød og Lynge holder lukket til 30. marts

Bibliotekerne følger løbende myndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå spredning af coronavirus, og det er baggrunden for nedlukningen.

Forny gerne dine lån

Der vil ikke komme gebyrer på de materialer, som ikke kan afleveres i lukkeperioden.

Biblioteket har ikke mulighed for at lave en automatisk forlængelse af borgernes udlån, og derfor betragtes samtlige lån som forlænget indtil 14 dage efter at bibliotekerne genåbnes. I denne periode vil der ikke blive tilskrevet gebyrer for lånene, oplyses det i en pressemeddelelse.

Det er stadig muligt at forny lån via bibliotekets hjemmeside eller i app'en 'Biblioteket', også 14- dages lån.

'Alle afhentningsnumre bliver desværre nulstillet i løbet af de næste syv dage, og det vil først være muligt at genbestille, når bibliotekerne åbner igen. Vi beklager de gener, dette medfører,' lyder det fra biblioteket.