Vinbonde Jean Becker inviterer indenfor.

Besøg lokal vinmark

Smag lokale vine eller leg vinbonde for en dag, når vinbonde Jean Becker inviterer indenfor

Allerød Nyt - 20. juli 2020 kl. 15:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af sommeren kan interesserede besøg vinbonde Jean Becker lokale vinmark ved Granhøjgård til hans "åben vinmark"-arrangement, der finder sted d. 30/7, 6/8, 13/8, 20/8 og 27/8. Arrangementet starter Kl. 16.30, hvor Jean Becker vil holde en kort introduktion om dansk vin. Herefter fortælles om de vine, der bliver produceret lokalt, og der er mulighed for at smage to vine fra henholdsvis Furesødal og Granhøj.

Pris for smagning incl. en af de smagte vine til at tage med hjem er kr. 150. Efter smagning går man på vinmarkvandring, hvor der kan stilles spørgsmål. Arrangøren oplyser, at interesserede også kan komme tidligere og 'lege vinbonde for en dag' ved at deltage i dagens arbejde i vinmarken.

Tegn og mal Arrangøren fortæller, at interesserede også kan møde op kl. 13, hvor der vil være mulighed for at tegne og male i vinmarken.

Vært for den del er Lena Becker, der ud over at være vinbondens kone også underviser i akvarelmaling. Der vil dog ikke være undervisning, men gode råd bliver der naturligvis givet.

Man skal selv medbringe tegne, malegrej og en stol.

En lille galleri-udstilling af akvareller vil være at finde i teltet, idet Lena har valgt at vise nogle af egne akvareller.

Der er ingen tilmelding, men information kan findes på www.fritidsskoler.dk eller fås ved kontakt til Jean Becker på 40 60 57 55 eller Lena Becker på 40 71 85 85.

Adressen er Tingbækvej 5, 3460 Birkerød.