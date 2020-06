Barresøgård er klar til gæster

Mange børn og voksne har brugt at besøge Barresøgård, når der blev afholdt åbent hus, men på grund af corona restriktionerne vil der ikke blive afholdt Åbent Hus. I stedet vil der være mulighed for at besøg gården under mindre forhold.

For at begrænse besøgstallet er der kun 50 billetter til rådighed for per dag. Billetterne kan kun købes gennem Billetto.dk under begivenheden "Udflugt til Barresøgaard" den 4. eller 5. juli. Der er åbent fra 11.00 til 16.00