Christina Krambeck Sønderbye med speciale i bæredygtige investeringer og Nicklas Hein Johansson fra Formuepleje fortalte på Allerød Bibliotek om, hvordan interessen for bæredygtige investeringer stiger hurtigt - både for små og store investorer.

Bæredygtige investeringer var i fokus

'Konklusionen er altså, at det kan svare sig at investere grønt, men du skal måske gøre en særlig indsats og huske din formuerådgiver på, at det ikke kun handler om afkast og risiko, dine penge skal også investeres bæredygtigt.'

Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Allerøds grønne guide, Tommy Dal, efter den grønne guide og Allerød Biblioteks foredrags-arrangement 9. marts på biblioteket.

Foredragsholderne var Christina Krambeck Sønderbye og Nicklas Hein Johansson, og overskriften var 'Bæredygtige investeringer – et aktivt valg'. Foredraget bød ifølge pressemeddelelsen på et godt indblik i, at 'bæredygtighed' har mange facetter, også når det gælder investeringer for både store og små investorer.

'En udfordring er at bæredygtige investeringer ikke kun handler om klima og vindmøller. En god bæredygtig investering i firmaer har også parametre som forurening, brug af ikke fornybare ressourcer, opbakning hos medarbejderne, arbejdsmiljø og meget andet,' skriver arrangørerne og fortsætter:

'Interessen for bæredygtige investeringer og markedet stiger voldsomt, men der mangler konkrete og fælles definitioner, standarder og beregningsmetoder til at sikre, at investeringerne ikke fejlagtigt havner det forkerte sted på grund af såkaldt 'green washing', hvor virksomheder pynter sig grønnere end de er. Som regel stammer oplysningerne stort set altid fra virksomhederne selv.'

'Det er vigtigt, at du selv gør din bank, dit pensionsselskab og din kapitalforvalter opmærksom på dit ønske om bæredygtighed. Traditionelt set tænker dem, der skal hjælpe dig, kun på to ting: Hvor højt et afkast du vil have, og hvor stor en risikovillighed du har. Det er bedre at være proaktiv og stille krav end det er at vente på en dårlig sag og derefter reaktivt stille de krav, du kunne have stillet fra start,' påpeges det.

mik.