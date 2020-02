Både børn og voksne kan blive klogere på verden

Lynge Bibliotek er vært for to arrangementer: Teater for de mindste og billedforedrag med Jacob Holdt for de voksne

Musikalsk historiefortælling

28. februar kl. 16-17 gæster Teatergrad Lynge Bibliotek med forestillingen 'Verdens Historier'.

'Børn bliver lagt i seng med forskellige ritualer, alt efter hvilken familie, kultur, tradition eller livssituation de er i. Men selvom putte-ritualerne er forskellige, har alle børn det til fælles, at de skal sove. Dette fælles udgangspunkt er omdrejningspunktet for en ny musikalsk børneforestilling, der skal åbne børnenes nysgerrighed for at lære om andre kulturer,' beretter biblioteket og fortsætter:

'I forestillingen kan du møde biblioteksalfen Soleima. Hun har aldrig prøvet at sove, men hun vil så gerne. Heldigvis bor Soleima på biblioteket med reoler, der bugner af bøger. Og hun elsker at gå på opdagelse i dem. Kom med på en rejse i de forskellige bøger og find ud af, om alfer kan lære at sove. Arrangementet henvender sig til de helt små fra 2,5 til 5 år.'

Billetpriserne er henholdsvis 100 kr. og 50 kr.