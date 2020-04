På trods af krisen er der fortsat mange ledige job at søge, oplyser Allerød Kommune. Temafoto

Antallet af ledige er steget med 27,2 procent i Allerød

Der er cirka 100 flere ledige borgere i kommunen sammenlignet med samme periode sidste år

Ligesom i resten af landet er der i Allerød Kommune en stigning i antallet af borgere, der melder sig ledige i jobcentret. Helt konkret er antallet af tilmeldte ledige i udgangen af april måned steget med 27,2 pct. i Allerød Kommune, mod 34,9 pct. på landsplan og 36,8 pct. i hovedstadsområdet. I Allerød Kommunen betyder det i praksis, at der er cirka 100 flere ledige borgere sammenlignet med samme periode sidste år.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at corona-krisen på landsplan i første omgang har ramt dagpengemodtagere med tilknytning til byggefagene og industrien. Inden for disse områder er ledigheden siden starten af marts vokset med mellem 60-150 pct. Det drejer sig særligt om medlemmer af El-fagets A-kasse, Byggefagenes A-kasse, Fødevareforbundets A-kasse og Metalarbejdernes A-kasse, oplyser kommunen og fortsætter:

'Dette billede underbygges af, at det især er personer med en kort eller erhvervsfaglig uddannelse, som har meldt sig ledige på jobnet.dk. Den nuværende fordeling kan dog være et udtryk for længden på opsigelsesvarsler. Billedet kan derfor ændre sig den kommende tid, når personer med 1-6 mdr. opsigelsesvarsel begynder at tilmelde sig som ledige på jobnet.dk.'

Stadig mange ledige job I Jobcenter Allerød bruges alle kræfter på at hjælpe borgere med at komme i beskæftigelse igen, og der er fortsat tæt kontakt med virksomhederne for at besætte de ledige job, der er.

Og på trods af krisen er der fortsat mange ledige job at søge. Siden starten af marts 2020 er der slået 8.459 nye stillinger op i hovedstadsområdet på www.jobnet.dk.

"Det er en utrolig trist udvikling, som desværre rammer mange familier hårdt. Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan for hurtigt at hjælpe vores ledige tilbage i arbejde. Det glæder mig derfor, at vores jobcenter løbende er i kontakt med mange private virksomheder under nedlukningen, og fortsat arbejder på at besætte alle ledige stillinger i de brancher, der har brug for flere hænder. Og det er - trods alt - heldigvis en del," siger formand for sundheds-, velfærds- og beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen.

Er du blevet ledig? Hvis du bliver ledig i den kommende periode, vil du som altid kunne melde dig ledig på www.jobnet.dk eller ved at tage telefonisk kontakt til Jobcenter Allerød på telefon 48 100 100 mandag og torsdag mellem kl. 12-17.

For ledige er den aktive indsats i form af samtaler eller aktive tilbud som udgangspunkt indstillet. Jobcentrene kan dog - efter konkret vurdering og i samråd med borgeren - vælge at fortsætte visse dele af indsatsen, f.eks. videreføre virksomhedsrettet aktivering eller telefoniske samtaler. Det er også muligt at deltage eller fortsætte kursusforløb, hvis de er en betingelse for ansættelse.

Jobcentrene skal fortsat lægge alle stillingsopslag fra arbejdsgiverne på Jobnet og understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere, oplyser Allerød Kommune.

