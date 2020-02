Blandt årsagerne til faldet i befolkningstallet i Allerød i 2019 nævnes, at færre nye boliger end ventet blev indflyttet, at der var mindre tilflytning til eksisterende boliger end ventet og noget større fraflytning fra eksisterende boliger end ventet.

Antal Allerød-borgere i 2019: Forventet vækst blev til et fald

Det var ventet, at antallet af Allerød-borgere ville stige i 2019, men i stedet blev det til et fald. Det fremgår af et orienteringspunkt på dagsordenen for mødet i økonomiudvalget 18. februar.

1. januar 2019 var der 25.647 borgere i Allerød Kommune. På baggrund af sidste års befolkningsprognose var det ventet, at befolkningstallet ville stige med 167 personer i løbet af 2019, og dermed udgøre 25.814 personer pr. 1. januar 2020.

Sådan gik det imidlertid ikke: I stedet for den forventede vækst faldt befolkningstallet samlet set med 14 personer fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020. Primo januar ligger befolkningstallet således 181 personer under det, som var forventet på baggrund af sidste års befolkningsprognose, fremgår det af orienteringen.

Fra januar 2019 og frem mod august 2019 steg befolkningstallet med 136 personer til i alt 25.770 personer, men fra og med september faldt tallet måned for måned til altså 25.633 pr. 1. januar 2020.