Ansat som afdelingsleder

ansættelse Ingeniør Brian Mortensen, 44 år, er ansat hos Niras som afdelingsleder for HVAC-installationer (Heating, Ventilation and Air Conditioning) i Byggeri på hovedkontoret i Allerød, fremgår det af en pressemeddelelse.

Brian Mortensen kommer fra en stilling som projektchef hos rådgivervirksomheden Martin & Co Aps, hvor han blandt andet arbejdede med at håndtere kontrakter for bygherrer i forbindelse med laboratorie-, undervisnings- og kontorbyggeri.