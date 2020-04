Artiklen: Anna Malzer: Vi kommer til at skabe forsoning og skænderier, debat, latter og gråd

Anna Malzer: Vi kommer til at skabe forsoning og skænderier, debat, latter og gråd

'Spejlmanden', 'Rasteplads' og 'Demons Are Forever' - dét er titlerne på de tre nye forestillinger i sæsonen 20/21 på Mungo Park. En sæson, der er den første hele sæson, som teatrets unge direktør, Anna Malzer, selv har udviklet helt fra bunden.

'Det bliver en hæsblæsende sæson gennem globaliseringens og sammenhængskraftens - og manglen på samme - konsekvenser i en verden, hvor nogle forudser globaliseringens død og andre, at vi blot vender tilbage til den galoperende globalitet og normalen på den anden side af corona-krisen,' skriver Mungo Park i en pressemeddelelse.

"Det er i de sidste måneder af verdenshistorien blevet tydeligt for alle og enhver, at vi globalt påvirker hinandens liv, på tværs af grænser og verdensdele, på måder, vi aldrig havde kunnet forestille os. På måder, som er både tabubelagte, uudtalte og svære at gennemskue for de fleste almindelige mennesker. For at forstå, hvad vi står overfor; enten blindt at fortsætte eller at nedbryde, skal vi engagere os følelsesmæssigt i den galoperende globalitet," siger Anna Malzer og fortsætter:

"Forestillingerne, vi præsenterer her, skal granske den globale sammenhængskraft - eller manglen på samme - ved at fortælle historier om den manipulerede globale nyhedsstrøm, de sorte penge, der florerer på tværs af grænserne, og om robotteknologien, der muligvis snart gør store dele af befolkningen overflødige og måske endda også kan erstatte kærligheden."

"Alle tre forestillinger har fokus på tre personlige historier bag hvert af disse fænomener. Vi har parret hvert tema med en underholdende og tempofyldt Hollywood-genre; true crime, gangsterdrama og cyborg-romance. Med ét ben i det poppede og ét i det politiske vil vi skabe forsoning og skænderier, debat, latter og gråd - med et ensemble, der for første gang i dansk institutionsteaters historie repræsenterer og afspejler vores globale verden," siger teaterdirektøren.