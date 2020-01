Anders Rafn besøgte Allerød Bio

Instruktøren Anders Rafn lagde forleden vejen forbi Allerød Bio og fortalte om sin nye film "De forbandede år.

”Han tryllebandt alle vores gæster. Han fortalte om sin lange karriere som instruktør og filmklipper, og introducerede hans nyeste film ”De Forbandede År”.

"Publikum fik undervejs mulighed for at stille Anders Refn spørgsmål, som han svarede beredvilligt og ærligt på. Blandt andet luftede han, at der kan komme en opfølgning på ’De Forbandede År’ og på spørgsmålet om hvad der var hans største udfordring med at lave filmen, svarede han – ”at lave film, er et stort slagsmål”, hvilket fik salen til at more sig. Han fortalte desuden, at Jesper Christensen er en gammel personlig ven og at Jesper Christensen blot var få timer om at takke ja, til at medvirke i filmen.

Gæsterne i biografen fik derfor en fin oplevelse, inden de så filmen rulle over lærredet," skriver stedet i en pressemeddelelse.

jbt