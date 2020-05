Repræsentanter for opgaveudvalget vedrørende FN's verdensmål. Pressefoto

Anbefalinger om verdensmål klar i Allerød

Opgaveudvalg har afleveret syv anbefalinger til teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget

I Allerød Kommune har et opgaveudvalg siden december 2018 arbejdet på at omsætte FN's verdensmål lokalt og give input til en kommende politik for natur, miljø og klima. Opgaven var at lave anbefalinger til, hvordan kommunen skal arbejde med de globale mål for bæredygtig udvikling.

Nu er opgaveudvalget klar med syv anbefalinger, som er afleveret til teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget.

I spidsen for opgaveudvalget sidder det radikale byrådsmedlem Merete Them Kjølholm.

"Som formand for udvalget er jeg en stor tak skyldig for den entusiasme, som medlemmerne af udvalget har vist. Den brede sammensætning af udvalget har bragt forskellige vinkler ind i dialogen, og alle har måttet give og tage i denne dialog. Jeg er stolt over, at det lykkedes udvalget at blive enige om syv skarpe anbefalinger, som kan ligge til grund for kommunens videre arbejde for bæredygtig udvikling af Allerød Kommune og for at arbejde for FN's 17 verdensmål," siger hun i en pressemeddelelse.

God modtagelse Formanden for teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, siger, at anbefalingerne blev godt modtaget i udvalget, som roste opgaveudvalgets grundige og konstruktive anbefalinger.

"Opgaveudvalget har lavet nogle visionære anbefalinger, som giver et rigtigt godt grundlag for det politiske arbejde i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget. Vi skal netop nu i gang med en ny Natur-, Miljø- og Klimapolitik, hvor anbefalingerne ligger til grund. Desuden har vi netop vedtaget kommissorium for en ny klimahandlingsplan, som led i vores samarbejde med de 20 mest klimaambitiøse kommuner i DK2020 samarbejdet. Opgaveudvalgets anbefalinger skal ud at arbejde og udmøntes i aktive politiske beslutninger til gavn for natur, miljø og klima," siger Miki Dam Larsen.

Opgaveudvalget er en type udvalg, som byrådet har mulighed for at nedsætte, og hvor der kan inviteres borgere, foreninger eksperter og øvrige interessenter ind til at løse en bestemt opgave i fællesskab med politikerne. Medlemmerne i udvalget vedrørende FN's verdensmål kommer blandt andet fra den grønne tænketank Concito, Aage V. Jensen Naturfond og Niras samt fra foreninger som Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Grøn Guide. I udvalget sidder der også medlemmer fra Rådet for Bæredygtigtig Udvikling, Teknologirådet, Gate 21, Allerød Gymnasium og Naturstyrelsen. Sidst er der fem medlemmer af byrådet i udvalget.

Her er anbefalingerne I korte træk er her opgaveudvalgets syv anbefalinger:

Anbefaling 1: Lad FN's verdensmål være udgangspunkt for kommunens udvikling, bevar blikket for helheden og start med udvalgte mål. Indarbejd Verdensmålene i kommunens politikker, strategier, sager og aktiviteter, og forankres politisk.

Anbefaling 2: Skab bæredygtige bygninger og byrum. Byg og renover med kvalitet, fleksibilitet, bæredygtige materialer og energiforbrug for øje, så bygninger holder og kan bruges til nye formål.

Anbefaling 3: Skab og understøt grøn mobilitet. Gennemfør en samlet mobilitetsplanlægning, der fremmer kollektiv transport, cyklisme og fleksible skift mellem alle transportformer.

Anbefaling 4: Skab rammer for bæredygtigt forbrug og dannelse. Udarbejd en grøn bæredygtig indkøbspolitik inkl. bygge- og anlægsopgaver og skab rammer og viden, der gør det nemt at træffe bæredygtige indkøbsvalg. Styrk fællesskaber, dannelse og undervisning om bæredygtig udvikling.

Anbefaling 5: Træk naturen tæt på borgerne. Skab plads til og øg biodiversiteten i bynære områder. Øg anvendelsen af og oplysninger om naturen.

Anbefaling 6: Styrk naturen i det åbne land. Skab bedre, mere og sammenhængende natur, og udarbejd en strategi for hvordan biodiversiteten øges. Prioriter budgetter til naturpleje, så der er plads til både hotspot-natur og hverdags-natur. Med hverdagsnatur menes naturområder med relativt få og almindelige arter. Med hotspots menes Natura 2000 områder og andre områder med høj biodiversitet med sjældne arter.

Anbefaling 7: Frem den grønne omstilling i forpligtende partnerskaber. Gør aktivt brug af partnerskaber og sam-skabelse med en mangfoldighed af partnere til at løfte den grønne omstilling og fremme synergi og innovation.

