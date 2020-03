Alsang på Allerød Bibliotek i anledning af 75-året for befrielsen

Borgerne inviteres til at nedskrive små historier, der kan blive læst op under arrangementet

2020 er 75 års jubilæumsår for befrielsen og 100 års jubilæumsår for genforeningen. Det markerer Allerød Bibliotek i samarbejde med Allerød Musikskole med en alsang-aften 4. maj, og alle borgere inviteres til at tage højskolesangbogen under armen og begive sig afsted til en aften i fællessangens tegn.

'I de første år af den tyske besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig opstod der en stor opblomstring og udbredelse af fællessang – alsang. Alsang blev betegnelsen for en række fællessangsstævner, som blev holdt rundt i hele landet under besættelsen. Hundredtusindvis af deltagere sang med på fædrelandssange og gav dermed udtryk for sammenhold og nationalfølelse,' hedder det i en pressemeddelelse.

Alsang på Allerød Biblioteket er en del af 'Alsang 2020', som er Danmarks største fællessangsinitiativ. Formålet er at samle alle borgere i en musikalsk fejring af friheden, fremtiden og demokratiet. 'Alsang 2020' ønsker at samle befolkningen – både den syngende og bestemt også den endnu ikke helt så syngende - og skabe fundamentet for en ny og levedygtig alsangstradition i Danmark.