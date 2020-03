Artiklen: Allerøds politikere genoptager møder - over Skype

Allerøds politikere genoptager møder - over Skype

Ny bekendtgørelse gør det muligt at holde byrådsmøde uden offentlig adgang, men Allerød Kommune er ved at undersøge tekniske muligheder

Politikerne i Allerød genoptager nu deres mødeaktivitet i fagudvalgene - over Skype. Og næste møde i Allerød Byråd 30. april ser også ud til at blive holdt over Skype.

Det er en ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet, der gør det muligt for kommunalbestyrelser og regionsråd at holde møder og samtidig overholde regeringens nye og skærpede tiltag og anbefalinger til at forebygge og inddæmme smitte med coronavirus.

Bekendtgørelsen gør det ifølge Allerød Kommune muligt om nødvendigt at holde byrådsmøder uden offentlighedens adgang. I Allerød Kommune er man dog i gang med at undersøge de tekniske muligheder, så offentligheden kan følge byrådsmøder under corona-krisen. Man har i kommunen den senere tid testet videomøder med flere deltagere.