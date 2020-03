Allerøds første Grundlovs-ceremoni fandt sted på dagen hvor Danmark lukkede ned

Højtideligt og vigtigt

I det øjeblik den første person trådte ind ad døren i Borgerportalen på rådhuset, var det tydeligt at mærke, at det var en højtidelig og vigtig begivenhed for dem, slår Allerød Kommune fast i en pressemeddelelse, der fortsætter:

'Alle deltagere udviste glæde og taknemmelighed over at være til stede – heriblandt Tylan Kaae, som har boet 32 år i Danmark og er oprindeligt fra USA. Hun er lettet og euforisk over endelig at få sat punktum på hele processen.'

"Jeg er så glad, stolt og taknemmelig over, at Allerød Kommune afholder denne her ceremoni. Jeg har ventet i tre år på at få mit statsborgerskab og har været så spændt. Det er helt fantastisk, det her," udbrød Tylan Kaae.