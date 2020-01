Allerøds erhvervsliv sagde skål for et godt nytår i klimaets tegn

Se billedserie Erhvervslivet sagde godt nytår til hinanden.

Allerød Nyt - 31. januar 2020 kl. 05:15 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

fejring Rådhuset i Allerød var onsdag scene for kommunens nytårskur, hvor erhvervslivet fik mulighed for at indtage hors d'oeuvres og få sig et glas for at markere et nyt år.

Borgmester Karsten Längerich fortalte blandt andet om kommunens arbejde med FN's klimamål

"Det er altid et dilemma både at ville være grøn og bygge ud," sagde han og fremhævede, at han mente, at byrådet har "gjort det godt" i den nye planstrategi, der blandt andet indeholder planer for kommende boligbyggerier i Allerød Kommune.

Administrerende direktør i ingeniørrådgivningsvirksomheden Niras Carsten Toft Boesen fortalte også om den lokale virksomhed, der har opgaver i hele verden. Også her fyldte miljø og klima. Direktøren kunne blandt andet fortælle, at man havde hjulpet bryggeriet Carlsberg med at skær ned på forbruget af vand pr. brygget liter øl og har byggeprojekter over hele verden - blandt andet offshorevindmøller.

En anden stor virksomhed i Allerød, PP Møbler, var også på scenen ved administrerende direktør Søren Holst Pedersen. Han fortalte om nye klimaorienterede projekter, hvor virksomheden vil udnytte garversyre, der er i træet i forvejen, til at give det farve, og at Novo Nordisk har opfundet et enzym, der på et tidspunkt ude i fremtiden kommer til at gøre det muligt at få træ til at vokse sammen, så man ikke skal bruge lim.

"Det kommer til at ske engang. Det lover jeg," sagde direktøren.