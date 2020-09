Allerøds coronatal er faldende - men stadig højest

coronavirus Mandag klokken 14 kunne man konstatere, at Allerøds såkaldte incidenstal, der er et udtryk for antal smittede med coronavirus pr. 100.000 indbyggere over syv dage, var faldet kraftigt. Mens det hed 133 den 24. september, er det seneste tal inden denne avis' deadline nu nede på 98.