I Allerød har man ikke hørt fra trafikminister Benny Engelbrecht om fremtidige togforbindelser. Foto: Temafoto

Allerøds borgmester går til minister: "Vi har ikke hørt et ord om mulig togforbindelse"

"Det er lidt mystisk," siger Karsten Längerich om trafikministers kontakt til Furesø Kommune

Allerød Nyt - 23. januar 2020 kl. 18:15 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er lidt mystisk, at trafikminister Benny Engelbrecht har taget kontakt til Furesø Kommune og øjensynligt er positivt stemt overfor at forbinde Farumbanen med Hillerød. I Allerød har vi ikke hørt et ord fra ministeren, selvom der er tale om planer, der går gennem Allerød Kommune, og af samme grund er jeg ved at skrive et brev til ministeren om, hvor han står henne i spørgsmålet." Sådan siger Allerøds borgmester, Karsten Längerich, V.

Jernbane langs motorvej Baggrunden er udtalelser fra Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen, S, om forbindelsen. Ole Bondo Christensen glæder sig over, at en gammel drøm om at forbinde Farumbanen med Hillerød har fået ny luft under vingerne. "Trafikminister Benny Engelbrecht har selv taget kontakt til os. Ministeren er interesseret i det her projekt, fordi han gerne vil have et mere klimavenligt trafikforlig og er optaget af spørgsmål som trængsel og trafikstøj. Det er vores håb, at man i trafikforliget sætter penge af til en VVM-undersøgelse, så man kommer i dybden med projektet, siger Ole Bondo Christensen til Frederiksborg Amts Avis. Furesø Kommune har betalt et konsulentfirma for en rapport om emnet. "Det mest oplagte ville være at føre jernbanesporet langs motorvejstraceet til Favrholm, hvor den kan støde på lokalbanen. På den måde vil den kunne betjene det kommende supersygehus og byudviklingen i området," er Ole Bondo Christensen citeret for at udtale.

"Hvad med Høvelte trinbræt?" Om udspillet siger Karsten Längerich: "Det er da et spændende forslag, men i øjeblikket tror jeg ikke, det skal tages så seriøst. Det kræver en milliardudskrivning, og jeg tror ikke, at der vil være opbakning fra Christiansborg til at realisere en sådan forbindelse i den allernærmeste fremtid." "Der kan tænkes forskellige linieføringer. Allerød Byråd har før - blandt andet i forbindelse med høringen af Fingerplan 2019 - peget på muligheden for en forbindelse fra Høvelte trinbræt til den planlagte nye station ved Favrholm. Det er noget, der ikke hidtil har mødt opbakning," siger borgmesteren. Allerød Byråd har tidligere peget på, at trinbrættet ved Høvelte kunne opgraderes til en egentlig station, og at gode transportmuligheder på sigt også kunne give mulighed for en stationsnærhedszone, hvor der kunne byudvikles. Det kunne føre til, at Høvelte trinbræt på sigt kunne udvikles til en egentlig S-togstation.

Borgergruppe er ikke glad Heller ikke i Facebook-gruppen 'STOP MOTORVEJSSTØJ - Allerød-borgere mod Hillerødmotorvejens støj' er der begejstring for Ole Bondo Christensens udmelding. 'Hidtil har motorvejsstøj været eneste støjkilde ved Allerød. Men Furesøs borgmester Ole Bondo har ønsket en S-togslinie fra Furesø (Farum) nordpå til Hillerøds nye hospital. Værst er det, at linieføringen ønskes at ligge langs Hillerød-motorvejen, hvorved alle støjgrænser automatisk forhøjes. Grænseværdierne for jernbaner ligger nemlig højere end for motorveje,' hedder det i et opslag på sitet, hvor opslaget fortsætter: 'Den slags forældede tanker havde Miljøstyrelse også i 80'erne efter devisen, "der jo støj i forvejen." Det er vi min. 3000 borgere, der bestemt ikke anser for god politik - og helt i konflikt med de vejledende sundhedsværdier.'