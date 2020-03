Allerøds borgmester: 'Håbløshed løses ikke med nye møbler'

'Ledelsen er gået med til på kort sigt at påbegynde en renoverings- og istandsættelsesplan for cellerne,' står der ifølge dr.dk i orienteringen.

'Det værste sted jeg har været i kommunen'

I en kommentar skriver Allerøds borgmester, Karsten Längerich, V, på Facebook:

'Udrejsecenter Ellebæk er det værste sted jeg har været i kommunen. De fysiske forhold var rimelige da jeg besøgte centeret, men selvfølgelig ikke prangende. Til gengæld har jeg ikke været et sted, hvor jeg har oplevet mere håbløshed. Og det løses ikke med nye møbler eller at male væggene. Udrejsecenter Ellebæk er skabt for at holde en gruppe afviste asylansøgere ude af samfundet, og det skaber denne håbløshed.'

Udlændingecenter Ellebæk har 136 pladser og modtager udlændinge frihedsberøvet efter udlændingelovens regler. De indsatte i udlændingecenteret er således som udgangspunkt ikke frihedsberøvet på grund af kriminalitet, men på grund af forhold relateret til udlændingeloven, oplyser Kriminalforsorgen.

Centeret modtager både mandlige og kvindelige indsatte. De kvindelige indsatte er indkvarteret i en separat bygning. Udlændingecenter Ellebæk blev etableret i 1989 og er udvidet flere gange siden, idet flere bygninger er taget i brug, ligesom der er bygget nyt.

Ellebæk hører under Udlændingeinstitution Ellebæk og Sjælsmark, som også omfatter Udrejsecenter Sjælsmark, oplyser Kriminalforsorgen.