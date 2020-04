Mette Drejer har skrevet en bog om hjælpeordninger. Privatfoto

Allerødforfatter bag ny bog om hjælpeordninger

Allerød Nyt - 13. april 2020 kl. 10:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

udgivelse Mette Drejer, der er Allerødborger, er mor til to børn med handicap. Derfor gav hun sig for omkring et år siden til at skrive en bog om at accept af livssituation, trin til at søge kommunen om hjælp, kommunikation, værdier, hjælperansættelse og det daglige samarbejde, står der i en pressemeddelelse.

"At være afhængig af hjælp og samtidig at skulle samarbejde med et andet menneske om denne hjælp er meget krævende. Det ved forfatteren selv, som mor til to børn med handicap. Erfaringer fra mere end 10 år og ønsket om at ville støtte andre i en tilsvarende situation, har været motivation for, at Mette Drejer gav sig i kast med at skrive en bog om emnet," står der.

"Bogen består af en blanding af forfatterens egne erfaringer, udsagn fra andre brugere, hjælpere og pårørende og forskellige teorier og redskaber til at få det bedst mulige ud af livet med en hjælpeordning. Dertil er der opgaver, der har til formål at få læseren til at tænke over, hvad der giver trivsel og glæde for den enkelte i dette samarbejde."

Titlen er "Mennesket i centrum - en guide til personlig ledelse og det gode samarbejde i en hjælpeordning". Bogen er udkommet primo april og kan blandt andet købes hos Bog & Idé i Allerød og boghandlere i hele landet.

jbt