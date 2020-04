Send til din ven. X Artiklen: Allerød vil fremrykke renoveringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Allerød vil fremrykke renoveringer

I alt frigives 60 millioner kroner nu, hvis det står til økonomiudvalget

Allerød Nyt - 22. april 2020 kl. 07:45 Af Jens Berg Thomsen og Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

økonomi Allerød Kommunes økonomiudvalg er enige om at fremrykke og frigive flere millioner kroner til anlægsudgifter. På et møde tirsdag morgen blev udvalget enige om at vælge det scenarie ud af fire, hvor der frigives flest penge, og derudover fandt politikerne yderligere 12 millioner oven i de 48 millioner, som forvaltningen havde regnet sig frem til.

På forhånd havde flertallet bag budgettet for 2020 i Allerød besluttet, at man ville fremrykke investeringerne i en eller anden form, fremgik det af en pressemeddelelse sendt ud søndag aften, og på selve mødet viste det sig, at resten af udvalget var enige i at fremrykke brugen af pengene.

"Det er på alle niveauer fornuftigt at rykke det her frem nu, hvor der er lavvande i økonomien, og vi har en heldig situation med, at vi kan udnytte nogle lånemuligheder, vi har nu," siger økonomiudvalgsmedlem og formand for miljø-, teknik- og erhvervsudvalget Miki Dam Larsen (S).

Ifølge Miki Dam Larsen falder politikernes beslutning især ud til dagtilbud, skoler og energi- og klimarenoveringer, for der ker lånemulighederne øget.

Ifølge borgmester Karsten Längerich (V) er der tale om 60 millioner kroner i alt.

"Det er glædeligt, at det er et enstemmigt økonomiudvalg, der nu har instillet det her til byrådet. det er også glædeligt, at der på denne måde bliver opbakning til vores virksomheder. Det er opgaver, der skulle laves alligevel, men som vi nu rykker frem," siger borgmesteren.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter, har regeringen og Kommunernes Landsforening, KL, aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud. Ansøgninger fra kommuner med en likviditet over landsgennemsnittet vil blive imødekommet, hvis det kan godtgøres, at likviditeten er udfordret på grund af særlige omstændigheder. Allerød Kommunes likviditet ligger under landsgennemsnittet, og Allerød Kommune vil dermed kunne opnå dispensation ved ansøgning om lånefinansiering til fremrykning af anlægsprojekter, oplyses det i sagsfremstillingen på udvalgets dagsorden.

Der er ikke mulighed for at søge lånedispensation til fremrykning af driftsbevillinger.

Den konkrete beregning var ikke klar, inden deadline på denne avis. Se mere på Allerød Nyts website.