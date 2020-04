Allerød-terapeut er med i netværk

"Jeg så et opslag på facebook fra Siff Skovenborg, som er medstifter af initiativet, og kunne slet ikke lade være med at melde mig til projektet. For vi har brug for hinanden i denne tid, og som telefonrådgiver hos Livslinien snakker jeg med mange mennesker, der lige nu oplever øget bekymring og uro uden at kunne gøre brug af den mest basale menneskelige reguleringsmekanisme; at søge fysisk kontakt med andre mennesker. Den uforudsigelighed, der hersker i samfundet lige nu, har potentiale til at påvirke os alle sammen i en grad, som vi ikke er vant til og måske aldrig har oplevet før. At kunne gøre en fagprofessionel forskel for borgere, der oplever øget kropslig og psykisk uro i fællesskab med andre psykomotoriske terapeuter og samtidig støtte op om økonomisk ramte fagfæller med et donationsbaseret tilbud, er en ideel måde for mig at bidrage på," skriver hun i pressemeddelelsen.